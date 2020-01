TÄNA ÖÖSEL DELFI TV-s | Maailmameister Kelly Sildaru stardib talle suure võidu toonud alal

Kui Sildaru trumpalaks on olnud pargisõit, kus ta on teeninud 29 võitu järjest, siis ööl vastu pühapäeva ootab teda ees rennisõit. Sel alal on eestlanna aga võitnud karjääri kõige kaalukama medali – täiskasvanute MM-i kuldmedali.

Kui Big Airi hüpetes ja pargisõidus on Sildaru saanud X-Mängudel korduvalt startida, siis rennisõidus saab ta sel tasemel end proovile panna alles teistkordselt. Debüüdi tegi ta mullu, kui ta saavutas Cassie Sharpe'i järel teise koha. MM-il aga kohad vahetusid – Sildaru sai kulla ning Sharpe hõbeda.

Olukord on tänavu rennisõidus üsnagi huvitav. Kaks mulluse hooaja edukaimat sportlast, Sharpe ja Sildaru, pole tänavu sel alal veel võistelnud. Valitsev olümpiavõitja ja X-Mängude tšempion Sharpe kukkus suve lõpus Uus-Meremaal kaks korda ja lõpetab pika pausi alles Aspenis.

Tõnis Sildaru: „Cassie võiks sellest hoolimata ikkagi suurim favoriit olla. Aga kindlasti on seal teisedki ohtlikud. Rachael Karker on väga tugev, palju tugevam kui eelmisel aastal.”

MK-sarja tulemuste põhjal on medalisoosikute seas ka hiinlane Kexin Zhang, venelanna Valeria Demidova ja britt Zoe Atkin. Kõigil kolmel on tänavusest hooajast taskus üks etapivõit. Sildaru on rennisõitjatest taas ainus, kes teeb kaasa ka mõnel muul alal.

Rennisõidus osalevad: Zoe Atkin (Suurbritannia), Valeria Demidova (Venemaa), Rachael Karker (Kanada), Fenghui Li (Hiina), Cassie Sharpe (Kanada), Brita Sigourney (USA), Kelly Sildaru (Eesti), Kexin Zhang (Hiina).

Rennisõiduga tehakse algust Eesti aja järgi kell 3.30. Otsepilti näeb Delfi TV vahendusel.

