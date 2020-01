TÄNA ÖÖSEL DELFI TV-s | Kas Kelly Sildaru suudab Big Airi hüpetes poodiumile tõusta?

Mullu saavutas Sildaru samas kohas Big Airi hüpetes kolmanda koha. 2017. aastal sai ta kaela aga hõbemedali. 2017. aastal osales ta ka Norra X-Mängudel, kus Big Airi hüpetes oli tulemuseks samuti hõbemedal. Sildaru on X-Mängudel Big Airi hüpetes ühe korra veel osalenud – 2016. aastal Oslos oli tulemuseks neljas koht.

Kui Sildaru oli mullu kolmas, siis võidu noppis šveitslanna Mathilde Gremaud, kes oli parim ka 2017. aastal Norras. Hõbemedali teenis aasta tagasi norralanna Johanne Killi.

Big Airi hüpete tänavused osalejad: Mathilde Gremaud (Šveits), Sarah Höfflin (Šveits), Johanne Killi (Norra), Tess Ledeux (Prantsusmaa), Megan Oldham (Kanada), Kelly Sildaru (Eesti), Giulia Tanno (Šveits), Maggie Voisin (USA).

Gremaud ongi ka sel korral suursoosikuks. Sel hooajal on ta võitnud ka kaks MK-etappi. Ühe võidu on saanud Killi.

„Kindlasti on tipus ka Giulia Tanno ja Tess Ledeux. Ma arvan, et nemad mängivad võidu peale. Kellyl on vaja kahekordset, et Big Airis medalikonkurentsis olla,” arvas võistluse eel Tõnis Sildaru, kes sel korral vaatab võistlust teleri vahendusel Euroopast.

Big Airi hüpped algavad Eesti aja järgi kell 3.30. Otsepilti näeb Delfi TV vahendusel.