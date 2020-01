TÄNA DELFI TV-s | Oma trumpalal võistleval Kelly Sildarul on suurepärane võimalus teha X-mängude ajalugu

Sildarul on tänavu Aspenist ette näidata rennisõidu kuld ja Big Airi hüpete neljas koht.

Pargisõit on 17-aastase eestlanna trumpala, ta on kaotuseta püsinud 29 võistlust järjest. X-mängude pargisõitudes on Sildaru teeninud kolm kuldmedalit, need tulid 2016., 2017. ja 2019. aastal.

Kokku on Sildaru Aspeni ja Euroopa X-mängudelt võitnud kaheksa medalit. Loogiline on, et täna tuleb ka üheksas poodiumikoht. See tõstaks teda koos Shaun White'i ja Nyjah Hustoniga X-mängude läbi aegade edukaimaks teismeliseks. White ja Huston suutsid enne 18-aastaseks saamist võita just üheksa autasu.

Sildaru konkurendid pargisõidus: Isabel Atkin (Suurbritannia), Caroline Claire (USA), Mathilde Gremaud (Šveits), Sarah Höfflin (Šveits), Tess Ledeux (Prantsusmaa), Megan Oldham (Kanada), Maggie Voisin (USA).

Atkini ja Claire'i näol on tegu varuvõistlejatega, nad asendavad treeningul viga saanud Johanna Killit (Norra) ja Giulia Tannot (Šveits).

X-Mängude rada peaks enim sobima just Sildarule, sest kavas on neli hüpet, neist üks rennisõidu seinalt. Mullu oli hüppeid kolm. Seni on Sildaru trump olnud just mitmekülgsus, aga kõigil seitsmel konkurendil on varuks kahekordne salto.

Võrreldes noorte olümpial näidatuga peaks Sildaru nii reilidel (käsipuud – A. K.) kui ka hüpetel raskusastet kasvatama. Sildaru ütles, et ta polnud roostes, aga tunnistas siiski riskide maandamist. 1080-kraadiste hüpete asemel olid kavas cork 720 ja nägu ees trampliinile sõites 900 kraadi.