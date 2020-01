TÄISPIKKUSES | Kelly Sildaru jäi X-Mängude Big Air hüpetes esimesena medalita

"Eks ikka väsitab, aga ma arvan, et mul on vaja veel võimalikult rennisõitu harjutada. Enne rennisõidu finaali on ainult 45 minutit soojenduseks, pean kuskilt lisaaega võtma, et kava lukku saada," selgitas ta.

Big Airi hüpete tänavused osalejad: Mathilde Gremaud (Šveits), Sarah Höfflin (Šveits), Isabel Atkin (Suurbritannia), Tess Ledeux (Prantsusmaa), Megan Oldham (Kanada), Kelly Sildaru (Eesti), Maggie Voisin (USA), Margaux Hackett (Uus-Meremaa). Atkini ja Hacketti asemel oleksid pidanud võistlema norralanna Johanne Killi ja šveitslanna Giulia Tanno, aga nad said treeningul vigastada.

Gremaud ongi ka sel korral suursoosikuks. Sel hooajal on ta võitnud ka kaks MK-etappi. Ühe võidu on saanud Killi.

„Kindlasti on tipus ka Giulia Tanno ja Tess Ledeux. Ma arvan, et nemad mängivad võidu peale. Kellyl on vaja kahekordset, et Big Airis medalikonkurentsis olla,” arvas võistluse eel Tõnis Sildaru, kes sel korral vaatab võistlust teleri vahendusel Euroopast.



X-Mängud: naiste Big Airi hüpped http://www.delfi.ee/article.php?id=88745733 http://www.delfi.ee/article.php?id=88745735 Sildaru trikid täna: paremale suunas 900-kraadine hüpe, siis switch 1080 ja lõpetuseks vasakule poole 1260. Kuigi sooritused olid tehniliselt puhtad, jäi ta medalita ilmselt seetõttu, et ei teinud double corki. Kelly Sildaru laeks jäi täna neljas koht. Karjääri esimese X-Mängude kuldmedali pälvis 18-aastane prantslanna Tess Ledeux. Hõbemedalile tuli šveitslanna Sarah Höfflin ja pronksile šveitslanna Mathilde Gremaud. https://twitter.com/XGames/status/1220892946175651840 Tänavused X-Mängud tulevad uue hindamissüsteemiga.