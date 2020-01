TÄISPIKKUSES | Hiilgav esitus tõi Kelly Sildarule X-mängude rennisõidu kuldmedali!

Varem on Sildaru võitnud X-mängudel kolm kuldmedalit pargisõidus, rennisõidus teenis ta hõbeda kõrvale esimese kulla.

Nagu ka 2019. aasta MM-il, tõi Sildarule kuldmedali viimane katse. Enne seda oli ta kanadalanna Rachael Karkeri järel teisel kohal.

"Viimasel ringil otsustasin, et teen esimese hüppe 900-kraadise. Ma arvan, et see päästis. Treeningutel ma esimese hüppena 900-kraadist hüpet ei teinud, seal ma ei tundnud ennast mugavalt isegi 540 kraadi puhul. See mõte, et ma läksin 900-t üritama, tuli hoo pealt. Tundus, et poodiumikoht on nagunii kindel, kaotada polnud midagi," rääkis Sildaru pärast võistlust Delfile.

Rennisõidu lõppjärjestus:

1. Kelly Sildaru (Eesti)

2. Rachael Karker (Kanada)

3. Cassie Sharpe (Kanada)

4. Kexin Zhang (Hiina)

5. Zoe Atkin (Suurbritannia)

6. Brita Sigourney (USA)

7. Valeriya Demidova (Venemaa)

8. Fenghui Li (Hiina)

Enne võistlust: Kui Sildaru trumpalaks on olnud pargisõit, kus ta on teeninud 29 võitu järjest, siis ööl vastu pühapäeva ootab teda ees rennisõit. Sel alal on eestlanna aga võitnud karjääri kõige kaalukama medali – täiskasvanute MM-i kuldmedali.

Kui Big Airi hüpetes ja pargisõidus on Sildaru saanud X-Mängudel korduvalt startida, siis rennisõidus saab ta sel tasemel end proovile panna alles teistkordselt. Debüüdi tegi ta mullu, kui ta saavutas Cassie Sharpe'i järel teise koha. MM-il aga kohad vahetusid – Sildaru sai kulla ning Sharpe hõbeda.

Enne X-mängude treeninguid polegi Sildaru sel talvel rennisõitu teinud. Pealegi jäi eilne harjutuskord poolikuks, sest ta pidi tõttama Big Airi soojendusele.