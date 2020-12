Suure otsuse ootuses! Kas Kelly Sildaru saab ikkagi MM-tiitlile lisa hankida?

Madis Kalvet reporter

2019. aasta maailmameister Kelly Sildaru. Foto: Andres Putting

Rahvusvaheline suusaliit FIS teatas detsembri alguses, et kõik Hiinasse kavandatud selle hooaja rahvusvahelised võistlused jäetakse koroonaviirusest tingitud probleemide tõttu ära. See tähendas, et tühistati ka Pekingi läheduses toimuma pidanud freestyle-suusatamise MM.