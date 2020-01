Sildarule 0,5 punktiga kaotanud hiinlanna: ma ei ole peaaegu aasta aega trenni teinud

Võistluse järel tunnistas Gu, et ta on viimase aasta jooksul sisuliselt minimaalselt trenni teinud.

„See oli minu hooaja avastart sel alal, kuna olen täiskohaga kooliõpilane,“ rääkis Gu. „Lõpetan aga peagi kooli ja seejärel algab väga tõsine treeninglaager. Teen Pekingi olümpiamängude nimel seejärel 17 kuud järjest trenni. See saab olema kõige pikem aeg, mida ma olen kunagi lumel veetnud.“

Gu rääkis, et viimase laskumise eel sai ta julgustust ka Sildarult. „Enne laskumisele minemist tuli ta minu juurde ning ütles, et soovib mulle edu. Ta on hea inimene ja suurepärane suusataja. Olen teda imetlenud alates kaheksandast eluaastast. Talle ainult poole punktiga kaotada oli imeline,“ lisas Sildarust 1,5 aastat noorem Gu.