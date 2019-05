Sildarude tiim kasvas ühe liikme võrra

Praeguseks ongi jõutud olukorrani, kus vähemalt oktoobri lõpuni liigutakse ringi neljakesi ehk Kellyt ja Henryt on abistamas nii ema kui ka isa.

Kui Tõnise peamisteks ülesanneteks jäävad ikka treeningtöö planeerimine ning ka näiteks suuskade määrimine, siis Lilian saab abistada mitmes erinevas valdkonnas.

„Pikaajalist otsust ei ole, kuid Uus-Meremaa laagrisse tuleb ta kaasa,“ viitas Tõnis Delfi Spordiga rääkides iga-aastasele pikale treeninglaagrile, mis vältab reeglina augusti algusest kuni oktoobri alguseni.

„Eks ta saab aidata koolitööde osas. Lisaks söögitegemises ja logistika planeerimises. Natuke kindlasti ka sotsiaalmeedias,“ loetles Tõnis. „Sotsiaalmeedia osas on teha tegelikult palju. See on valdkond, kus saaksime tunduvalt rohkem teha.“

„Kindlat tööjaotust ei ole, kuid eks proovin aidata. Ehk Tõnis pääseb mõndadest asjadest,“ lisas Lilian, kelle sõnul ei ole tegemist lõpliku otsusega ja asjad võivad ajas muutuda. Esialgu pidi Lilian asjadele rohkem käe külge panema juba Pyeongchangi olümpiamängude hooajaks, kuid toona jäi plaan katki Kelly põlvevigastuse tõttu.

Praegu ollakse kodumaal, kuid juba 6. juunil sõidetakse Norrasse, kus ootab ees filmimine suusfirma Factioni tarbeks. Edasi tulevad juba laagrid Prantsusmaal ja Uus-Meremaal. Võib olla põrgatakse kahekordse salto õppimise eesmärgil vahepeal ka Kanadasse, kus on hüpete harjutamiseks head olud.

Suve lõpetuseks tulebki juba Uus-Meremaa laager. Septembri alguses toimub Cardronas ka freestyle-suusatamises hooaja esimene MK-etapp. Lisaks saab Henry selleks ajaks kätte Rahvusvahelise Suusaliidu FIS-i litsentsi ning ta võib osaleda esimestel madalama kategooria FIS-i võistlustel.