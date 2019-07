Sildarude plaanid: rohkem rõhku Henryle, vinge trikk ja elu ühe võistlusbrändi ümber

Freestyle-suusatajad tõmbasid eelmisele hooajale joone alla alles aprillis, kuid juba augustis läheb võistluskarussell taas lahti. Esmalt alustatakse Uus-Meremaal Rahvusvahelise Suusaliidu FIS-i kohalike jõuproovidega, kus sellisel tasemel teeb nüüd debüüdi ka Henry Sildaru. 6.-7. septembril on Cardronas kavas juba rennisõidu MK-etapp. Teiste seas on stardis ka selle ala maailmameister Kelly Sildaru. Kokku on Sildarud maailma kuklapoolel kaks kuud.