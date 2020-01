Sildaru võitis ka pargisõidus X-Mängude kuldmedali ning tegi ajalugu!

X-Mängud: naiste pargisõit

Sildaru teeb veel viimasel laskumisel suurepärase esituse ning kuldmedal on kindlalt tema oma.

Sildarule järjekordne X-Mängue kuldmedal!

Höfflin riskib, kuid ebaõnnestub.

Gremaud proovib ka duublit, kuid ebaõnnestunult. Viimases voorus antakse hoogu juurde. Vigastada saanud Ledeux viimasele katsele ei tulnud.

Oldham proovib kahekordset saltot, kuid järgneb kukkumine. See oleks tõstnud ta kuuendalt kohalt kindlasti kõrgemale.

Ja algab viimane voor.

Väike paus ja seejärel on ees ootamas neljas ja viimane laskumine.

Sildaru võtab kolmandal laskumisel jälle uued reilid ehk taaskord saab kinnitust tema suurepärane mitmekülgsus.

Tundub, et naistel ei ole täna piisavalt hoogu ja kahekordseid saltosid ikka näha ei ole. See on muidugi hea uudis Sildarule.

Höfflin teeb hea sõidu, kuid Sildaru jääb ikka liidriks.

Atkin tõuseb nüüd Voisini ette kolmandaks.

Esikolmikus ei ole muudatusi toimunud.

Alanud on kolmas ring!

Sildaru näitas teise laskumisega, et ta on väga mitmekülgne. Võrreldes avalaskumisega sai näha uusi trikke. Ka viimasest rennihüppest läks ta nüüd hüppesse vastaspoolelt ehk eestlanna näitas, et ta suudab sealt hüpata nii vasakult kui ka paremalt poolelt.

Seis teisete katsete järel: 1. Sildaru, 2. Höfflin, 3. Voisin, 4. Atkin.

Sildaru tõuseb taas liidriks!

Kellylt taas puhas sõit.

Höfflinilt hea esitus ja ta tõuseb liidriks.

Voisin ei üllata millegagi, aga tõusis teiseks. Teises voorus on tulla veel Höfflinil ja Sildarul.

Gremaud teeb topeltsalto ära, aga maandumised olid krobelised. Šveitslanna tõuseb kuuendaks.

Ledeux paneb ka teisel katsel taguotsa maha! Ja seekord mitte topeltsaltol.

Oldham tõuseb neljandaks.

Esimese vooru järel neljas olnud Atkin jääb püsti ja tõuseb kolmandaks.

Alagasid teised katsed. Claire kukub ja tema täna medalikonkurentsis ei ole.

Tess Ledeux' kukkumine.

Teisel katsel peaks Kelly esitama erineva kava, sest kohtunikud tahavad näha senisest enam mitekülgusust. Et Ledeux'l ja Gremaud'l on juba kukkumine kirjas, on eestlannal nende ees suur eelis.

Seis esimeste katsete järel: 1. Sildaru, 2. Höfflin, 3. Voisin.

Kelly läheb oodatult liidriks!

Sildarult päris korralik esitus ja eestlanna on rahul!

Höfflin liidriks, nüüd Sildaru kord.

Kuuendana oli stardis ameeriklanna Maggie Voisin, kes läheb liidriks. Enne Sildaru tuleb rajale veel šveitslanna Sarah Höfflin.

Ka Gremaud kukub topeltsaltol! Ülemäära ei tundu võistlejatel hoogu olevat.

Ledeux läheb viimaseks ehk neljandaks, järgmisena on stardis šveitslanna Mathilde Gremaud.

Ledeux kukub topeltsaltol.

Oldham läheb teiseks ja nüüd läheb rajale Sildaru ohtlik konkurent Tess Ledeux.

Atkini esitus polnud muljetavaldav, aga ta läheb esialgu liidriks. Nüüd on kanadalanna Megan Oldhami kord.

Claite lõpetab oma esimese katse kukkumisega. Teisena läheb rajale Isabel Atkin Suurbritanniast, kes on samuti varuvõistleja.

Pardon, aega on vähendatud siiski 35 minuti peale!

Alustab 19-aastane ameeriklanna Caroline Claire, kes pääses X-mängudele varuvõistlejana.

Soojendusel keskendus Sildaru reilide lihvimisele, hüpetel ta ennast eriti ei väsitanud.

Pargisõidus on ajalimiit 45 minutit. Ilmselt jõuavad kõik võistlejad selle ajaga teha kolm katset.

Pargisõidu võistluse alguseni on jäänud loetud minutid. Ja nagu öeldud, siis tingimused on suurepärased!

Tänane stardijärjekord: 1. Caroline Claire (USA), 2. Isabel Atkin (Suurbritannia), 3. Megan Oldham (Kanada), 4. Tess Ledeux (Prantsusmaa), 5. Mathilde Gremaud (Šveits), 6. Maggie Voisin (USA), 7. Sarah Höfflin (Šveits), 8. Kelly Sildaru (Eesti).

Et öösel pole lund sadanud ja päike päistab, on tingimused ideaalsed. Temperatuur peaks pargisõidu alguseks napilt plusspoolele tõusma.

Tere hommikust Aspenist! Siin on kell napilt 11, aga naiste pargisõidu soojendus on alanud. Võistluse alguseni on jäänud 50 minutit.

