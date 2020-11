Pikk võistluspaus pani Kelly Sildarule pinge peale: ma ei tundnud ennast kindlalt

Sildaru ütles Delfiga rääkides, et enne kvalifikatsiooni oli tal pinge peal, sest ta pole viimase kaheksa kuu jooksul saanud palju lumel treenida. Tulemustes pinge ei väljendunud, sest eestlanna oli 92,5 punktiga kvalifikatsiooni parim. Teine oli 91,5 punkti kogunud hiinlanna Eileen Gu.

"Viimati võistlesin veebruaris ja viimasel ajal pole saanud palju trenni teha. Paar laagrit on olnud, aga need pole olnud sellised, mis oleks võistlemiseks väga vajalikud olnud. Oleksime tahtnud enne MK-etappi Stubaisse tulla, aga Austria pandi lukku. Ilma tõttu oli meil siin kahe treeningupäeva asemel üks. Seega oli enne võistlust raske ja pinge tuli peale. Teine trennipäev oleks vajalik olnud, et ennast kindlamalt tunda" ütles Sildaru.

Kummaski sõidus siiski suuri vigu ei tulnud, Sildaru teenis kohtunikelt vastavalt 90,5 ja 92,5 punkti. "Nipet-näpet oleks saanud parandada, vahel oleks saanud olla haare või maandumine parem. Teisel sõidul tulin näiteks reililt varem maha. Suures plaanis tuli kava siiski välja, mida teha tahtsin," selgitas ta.

Kelly Sildaru. Foto: Argo Ingver

Stubai rajal on kaks hüpet ja vastavalt sportlase soovile kolm või neli reiliosa. Esimesel hüppel tegi Sildaru triki tagurpidi 1080 kraadi paremale ja teisel hüppel tagurpidi 900 kraadi vasakule. Kui ilm laseb piisavalt treenida, võib Sildaru finaalis kava raskusastet suurendada. Teisele hüppele tuleks 180 kraadi juurde, lisaks on varu ka reilidel.

Jaanuaris Aspeni X-mängudel kuldmedalit võites sooritas Sildaru ka 1260 kraadise hüppe, aga Stubais on obstaaklite vahemaad väikesed. Konkurendid ei hakka samal põhjusel ilmselt riskima kahekordsete saltodega.

"Ma ei ole teisi väga jälginud. Tavaliselt olen võistlusel vaadanud, aga täna keskendusin endale. Minu teada täna keegi kahekordset ei teinud. Eilsel treeningul Johanne Killi (Norra) vist tegi. Ta maandus selle küll ära, aga tal ei jäänud ruumi, et ennast järgmiseks hüppeks valmis panna," selgitas Sildaru.

Sildaru on pargisõidus võitnud 30 jõuproovi järjest. Seniste treeningute ja kvalifikatsiooni põhjal on keeruline öelda, kui suured võivad vastaste šansid eestlannat alistada olla.