OTSEBLOGI | Kuidas läheb Kelly Sildarul Big Airi hüpete MK-debüüdil kvalifikatsioonis?

Neljapäeval on kavas kvalifikatsioon, mis algab Eesti aja järgi kell 11.30. Delfi kajastab kvalifikatsiooni otseblogi vahendusel. Finaal on kavas on reedel.

MK-tasemel Big Airi debüüti tegev Sildaru on X-Mängudel (koos Norra X-Mängudega) sel alal osalenud kokku viis korda. Tulemuseks on kaks teist, üks kolmas ja kaks neljandat kohta. Juunioride MM-idelt on omakorda ette näidata kuld- ja hõbemedal. Tulemuste mõttes on Big Air seni olnud Sildaru jaoks kõige tagasihoidlikum ala.

Neljapäevases kvalifikatsioonis on kõikidel osalejatel kaks katset, millest läheb kirja parim. Edasi finaali saab ainult kuus edukamat. Reedeõhtuses finaalis läheb kolmest katsest arvesse kaks.

Ka sel korral tuleb tal heidelda konkurentidega, kelle arsenalis on kahekordne cork. Sildaru on seda trikki 2018. aastal Uus-Meremaal paar korda lumel teinud, kuid eri põhjustel ei ole see veel võistlusvalmis. „Minul praegu ühtegi päris sellist trikki ei ole, millega duublitele vastu saada. Pean sel korral ilmselt rõhuma switch 1080 või switch 1260 peale,” tõdes Sildaru võistluse eel Eesti Päevalehele.

KREISCHBERGI MK-ETAPI KVALIFIKATSIOON Tundub, et kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi alles kell 12.30. FIS-i kodulehel ja võistluse ametlikus programmis oli kellaajaks märgitud 11.30 (Eesti aja järgi), kuid sotsiaalmeedias on välja hõigatud kell 12.30. Samuti pole FIS-i kodulehel live tulemustes veel ühtegi skoori välja toodud. Sildaru peaks rajale tulema 11ndana. Kokku on täna stardis 25 naist, homsesse finaali pääseb neist vaid kuus. Võistlus algab juba 15 minuti pärast!