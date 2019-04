OTSEBLOGI | Kelly Sildaru jahib Big Airi hüpetes karjääri esimest suuremat võitu

Sildaru on Kläppeni MM-il seni ühe kuldmedali võitnud, kui ta saavutas teisipäeval esikoha pargisõidus. Kokku on tal juunioride maailmameistrivõistlustelt ette näidata viis kuld- ja üks hõbemedal. Nii kuldmedalite kui ka medalite üldarvult on ta nende näitajatega freestyle-suusatajate seas edukaim.

Seekordse Big Airi võistluse kvalifikatsioonis näitas Sildaru päeva parimat tulemust. Eestlanna skooriks oli 92,00 punkti. Teisena pääses finaali tänavu pargisõidus MK-sarja võitjaks kroonitud 17-aastane kanadalanna Megan Oldham.

Finaali pääsenud sportlased:

1. Kelly Sildaru 92,00 punkti

2. Megan Oldham (Kanada) 87,66

3. Olivia Asselin (Kanada) 82,33

4. Kirsty Muir (Suurbritannia) 81,00

5. Rell Harwood (USA) 79,66

6. Grace Henderson (USA) 77,66

Kui Sildaru on aastate jooksul nii pargi- kui ka rennisõidus jõudnud mitmete suurte võitudeni (X-Mängudel, MM-il, juunioride MM-il ning MK-etappidel), siis Big Airi hüpetes on kuldsed medalid jäänud napilt käeulatusest välja.

Aspeni X-Mängudel on ta Big Airis saanud nii hõbe- kui ka pronksmedali. Norra X-Mängudelt on ette näidata aga hõbemedal ning neljas koht. Juunioride MM-idelt on sel alal seni üks hõbemedal. Seega on Sildaru Kläppenis jahtimas esimest suurt võitu ka Big Airi hüpetes.

Big Airi võistluse finaal algab Kläppenis Eesti aja järgi kell 15.25.