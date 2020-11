OTSEBLOGI | Ilus algus: Kelly Sildaru läks MK-etapi kvalifikatsioonis liidriks

Reede ööseks lubatakse Stubaisse tihedat lumesadu, see oli ka ajakava muutmise põhjuseks.

Sildaru trumpala ehk naiste pargisõidu kvalifikatsioon algab Eesti aja järgi kell 10.30. Võistlustules on 24 naist, Sildaru on on stardijärjekorras 19. Kahest sõidust läheb arvesse parem, laupäevasesse finaali pääseb kaheksa naist.

Sildaru nimekamatest konurentidest on Stubais kohal šveitslannad Mathilde Gremaud, Giulia Tanno ja Sarah Höfflin, norralanna Johanna Killi, prantslanna Tess Ledeux ja rootslanna Jennie-Lee Burmansson.

Kaks aastat tagasi suutis Sildaru Stubais pargisõidu MK-etapil esikoha saada. Pargisõidus on Sildaru alates 2014. aasta jaanuarist võitnud 30 võistlust järjest. Kvalifikatsioone võiduseeria sisse ei arvestata.

Stubai MK-etapi kvalifikatsioon Eileen Gu napsab Sildarult vähemalt mõneks ajaks esikoha ära ja saab saab kirja 91,5 punkti. Kolmandaks tõuseb Mathilde Gremaud 88,5 punktiga. Seis esimese vooru järel: Ühtlasi on finaalipääs sisuliselt tagatud, pole reaalne, et kaheksa naist sellise tulemuse üle sõidavad. 90,5 punkti ja Sildaru tõuseb liidriks! Nüüd on Sildaru kord. Tuletame meelde, et finaali pääsemiseks tuleb olla kahe vooru järel kaheksa parema seas. Sildaru stardikord läheneb, enne teda teevad oma esituse veel kaks sportlast. Vahepeal on muutunud ainult niipalju, et britt Kirsty Muir tõusis 61,5 punktiga kolmandaks. Kui ebaõnnestumist ei tule, ei tohiks Sildarul esikolmikusse tõusmisega probleeme tekkida. Enne Sildaru läheb rajale veel kuus sportlast. Eesotsas on seis endine, Gu juhib, Oldham on teine. Favoriitide sekka kuuluvad Sarah Höfflin ja Tess Ledeux ebaõnnestusid täielikult, Höfflin sai kirja 39 ja Ledeux 11,75 punkti. On sündinud ka esimesed korralikud tulemused. Liider on hiinlanna Eileen Gu 87 punktiga, kanadalanna Megan Oldham saab maksimaalsest 100-st punktist 80,25 ja läheb teiseks. Tugev šveitslanna Mathilde Gremaud aga ebaõnnestub ja teenib kohtunikelt vaid 34,25 punkti. Sildaru peaks rajale tulema 22 naise seas 17ndana, seega on eestlanna stardini veel aega. Vahetult enne võistluse algust selgus, et Sildaru üks nimekamaid konkurente, rootslanna Jennie-Lee Burmansson, otsustas täna rajale mitte tulla. Kõrvale jääb ka norralanna Sandra Eie. Tere päevast! Stubai pargisõidu kvalifikatsioon peaks õige pea algama.