OTSE DELFI TV-s | Kelly Sildaru jäi X-Mängude Big Air hüpetes esimesena medalita

Võitjaks tuli prantslanna Tess Ledeux, teise koha sai Mathilde Gremaud Šveitsist ning pronksi võttis tema kaasmaalanna Sarah Höfflin. Et tänavu punkte ei anta, on raske öelda, kaugele Sildaru medalist jäi, aga erinevalt poodimile kerkinutest ei teinud eestlanna kahekordseid saltosid.

Lõppjärjestus:

1. Tess Ledeux (Prantsusmaa)

2. Mathilde Gremaux (Šveits)

3. Sarah Höfflin (Šveits)

4. Kelly Sildaru (Eesti)

5. Megan Oldham (Kanada)

6. Maggie Voisin (USA)

7. Isabel Atkin (Suurbritannia)

8. Margaux Hackett (Uus-Meremaa)

Enne võistlust: 17-aastlane eestlanna oli mõned tunnid enne jõuproovi algust heas tujus.

"Viimasel treeningul oli hoogu juba rohkem. Samas ei saa öelda, et väga palju oli, aga vähemalt mingid trikid sain ära teha. See oli väga mõnus," rääkis mullu pronksi võitnud eestlanna.

Oma Big Airi sõjaplaani ei soovinud Sildaru avaldada. "Las see jääb saladuseks. Mitte, et ma midagi eriti plaaniksin, aga ei hakka midagi lubama. Vaatame jooksvalt, kuidas läheb. Ma arvan, et midagi väga üllatavat ei tule. Ja kui tuleb, siis on äge."

Võrreldes konkurentidega võivad Sildarul jalad pisut kangemad olla, sest poolteist tundi enne võistlust läheb ta rennisõidu treeningule. Seal saab ta olla pool tundi, sest siis on vaja juba Big Airi soojendusel kohal olla.

"Eks ikka väsitab, aga ma arvan, et mul on vaja veel võimalikult rennisõitu harjutada. Enne rennisõidu finaali on ainult 45 minutit soojenduseks, pean kuskilt lisaaega võtma, et kava lukku saada," selgitas ta.