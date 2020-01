NÄDALAVAHETUSEL DELFI TV-s: Kas võiduseeria jätkub? Kelly Sildaru sõidud X-Mängudel nähtavad Delfi TV-s ja Smartzone'is

Delfi TV eetrisse jõuavad Aspeni X-Mängude otseülekanded juba neljandat aastat järjest. “Mõnes mõttes jäävad X-Mängude ülekanded Delfi TV jaoks igaveseks märgilise tähendusega - 2016. aastal esmakordselt Aspeni võistlusi Eesti vaatajateni tuues oli see üks esimesi suuremaid rahvusvahelisi võistlusi meie portaalis. Tagantjärele saame uhkusega öelda, et saime ühtlasi vahendada Kelly suurt esiletõusu maailma areenile, sest just toona kerkis ta 13-aastaselt X-Mängude ajaloo noorimaks võitjaks,” ütles Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju.

Eelmisel aastal jõudis Sildaru freestyle-suusatajate konkurentsis erakordse saavutuseni, kui võitis ühtedelt X-Mängudelt kolm medalit - kulla oma põhialal pargisõidus, hõbeda rennisõidus ja pronksi Big Airi hüpetes. Aspeni X-Mängudelt on Sildaru läbi karjääri võitnud kuus medalit.

Sarnaselt eelmisele aastale on Kelly Sildaru tänavu Aspenis üles antud kolmel võistlusel. Tihe võistlusprogramm saab meie aja järgi alguse ööl vastu laupäeva, 25. jaanuaril, kui ta võistleb Big Airi hüpetes. Järgmisel ööl on Kelly Sildaru võistlustules rennisõidus, pühapäeva õhtul Eesti aja järgi kell 21 rennisõidus. Kõik need võistlused on nähtavad otseülekandena Delfi TV-s ja Smartzone’is.

“Mõneti on Kelly tänavuse osalemise ümber intriigi rohkem kui varem. Kuna ta on sel hooajal keskendunud rohkem õppimisele ja eraelule, on suusamaailma üks suuri küsimusi X-Mängudeks: kas Kelly suudab pargisõidus oma ülipikka, viis aastat kestnud võiduseeriat jätkata? Hoiame pöidlad pihus!” kommenteeris Tarmo Paju.