MK-sarjas kuuendat korda esikolmikusse jõudnud Kelly Sildaru tõi eestlastele hooaja esimese poodiumikoha

Sildaru on nüüdseks karjääri jooksul jõudnud MK-sarjas poodiumile kokku kuuel korral. Eestlannal on ette näidata kolm võitu: 2017. aastal Cardrona pargisõidus, 2018. aastal Stubai pargisõidus ning 2018. aastal Copperi rennisõidus. Lisaks on ta kahel korral olnud teine: 2017. aasta Cardronas rennisõidus ning 2019. aastal Mammothi rennisõidus.

Nüüd jõudis Sildaru kuuendat korda poodiumile, kui ta saavutas Kreischbergi MK-etapil kolmanda koha.

Karjääri jooksul on Sildaru kokku osalenud seitsmel MK-etapil, millest kuuel on ta kerkinud poodiumile. Esikolmikust jäi ta eemale ainult mullu novembris Stubai pargisõidu MK-etapil. Toona võitis ta küll kvalifikatsiooni, kuid jäi finaalist eemale võistluseelse kukkumise tõttu. Kuna finaali pääses kaheksa sportlast ning finaalist jäi vigastuse tõttu eemale veel üks sportlane (Darian Stevens), siis läks Sildarule toona ametlikult kirja seitsmes koht.

MK-sarjas toimub järgmine etapp nüüd alles märtsi alguses, kui maailma paremik koguneb Kanadasse Calgarysse.

Sildaru kolmas koht on sel talvel Eesti lumesportlastele aga esimeseks poodiumikohaks MK-sarjas. Seni oli parimaks tulemuseks kaks viiendat kohta kahevõistleja Kristjan Ilvese esituses. Ilves oli kahel korral viies hooaja alguses Rukal. Mõlemal juhul oli tegemist suure mäe võistlusega. Ühel juhul suusatati aga 5 ning teisel 10 km.

Laskesuusatajatel on sel hooajal parimaks Tuuli Tomingase seitsmes koht. Tomingas saavutas karjääri parima koha Kontiolahtis 7,5 km sprindis.

Suusahüppaja Artti Aigrol on ette näidata Ruka MK-etapi 14 koht ning murdmaasuusatajal Marko Kilbil Ruka klassikasprindi 27. koht. Murdmaasuusataja Martin Himma saavutas Dresdeni vabatehnikasprindis samuti 27. koha.