MK-etapil põlve põrutanud Kelly Sildarul on fännidele juba hea uudis

Kaheksast finalistist anti Sildarule lõpuks MK-etapi seitsmes koht, sest enne starti sai vigastada ka ameeriklanna Darian Stevens. Parem kvalifikatsioonitulemus andis sellisel juhul eelise eestlannale.

Kui Sildaru tegi kukkumisega põlvele haiget ning ei soovinud MK-etapil startimisega riskida, siis praeguseks tema seisund juba hea ning treeningutesse ei tulnud suurt pausi teha.

„Põlvega on kõik hästi, juba sama päeva õhtul ei andnud enam tunda,“ tunnistas Sildaru Delfi Spordile, et praeguseks on põlvevalu taandunud.

Detsembri lõpus soovib Sildaru minna uuesti laagrisse, sedapuhku Soome. Järgmine MK-etapp on kavas 7.–8. jaanuarini Austrias Kreischbergis, kus võisteldakse Big Airi hüpetes. Seal plaanib Sildaru igal juhul kohal olla. Detsembri keskpaigas USA-s Copperis toimuma pidanud rennisõidu ja Big Airi hüpete MK-etapid jäävad koroonaviiruse tõttu ära.