Viiekordne X-Mängude võitja Kelly Sildaru on viimased kaks kuud harjutanud Ott-Erik Kalmuse poolt koostatud füüsilise ettevalmistuse kavade järgi. Treener Mihkel Ustavi sõnul on Sildaru seniste testide tulemused olnud väga head ning nüüd oodatakse huviga, mis hakkab saama, kui üle pika aja taas lumele pääsetakse. Seejuures tunnistas Ustav, et füüsilise võimekuse kasvatamisega soovitakse täita mitu olulist eesmärki korraga.