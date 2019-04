Maailmameister Kelly Sildaru: treeningul läks suusk katki ja nii pidi isa rennisõidu suusad kiirelt võistlusvormi ajama

„Pigem oli seekord asi närviline. Treeningutel peaaegu kukkusin ja suusk läks katki. Viimasel treeningsõidul veel kukkusingi ja suusal läks pidur katki,“ kirjeldas Sildaru finaalile eelnenud ärevaid hetki.

Seejärel kirjeldas ta lähemalt ka olukorda, kus ta suusa lõhkus. Nii pidi ta lõpuks võistlustulle asuma rennisõidu suuskadega. „Läksin reilile selg ees peale ja jalg jäi toru taha niimoodi kinni, et tõmbas kandi lahti. Pidin seetõttu suuski vahetama. Varupaariks olid mul rennisõidu suusad. Nii pidi isa kiirelt kandid võistlusvormi ajama. Need suusad olid määritud, kuid ei olnud kraabitud.“

Vaatamata sellistele vahejuhtumitele proovis Sildaru võistlust võimalikult vabalt võtta. „Üritasin hästi rahulikuks jääda. Välja suutsin näidata, et olen rahulik. See osa tuli natuke isegi välja,“ tõdes ta lõbusalt.

Tulemusega oli Sildaru lõpuks loomulikult rahul. Samas erilist rõõmu tundis ta selle üle, et sel korral on lisaks temale MM-il võistlemas veel kuus Eesti sportlast (üks freestyle-suusataja ja kuus lumelaudurit).

„See on tõesti väga lahe. Mulle väga meeldib, et on suurem Eesti koondis. Lisaks on seetõttu ka rohkem Eesti publikut,“ rõõmustas Sildaru, kes saab kuldse medali lõpuks kaela õhtusel autasustamisel.

Kläppeni MM-i neidude pargisõidu lõppseis:



1. Kelly Sildaru (Eesti) 92,80 punkti

2. Kirsty Muir (Suurbritannia) 81,00

3. Rell Harwood (USA) 77,00

4. Wilma Johansson (Rootsi) 72,80

5. Skye Clarke (Kanada) 66,40

6. Ksenia Orlova (Venemaa) 53,80