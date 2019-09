Kooli igatsenud Kelly Sildaru jätab hooaja esimese MK-etapi vahele

Kelly Sildaru isa ja juhendaja Tõnis Sildaru ütles Delfile, et Kelly soovis üle pika aja nautida sõprade ja koolikaaslastega 1. septembrit kodumaal.

"Ta tundis sõpradest ja koolist puudust. Kelly pole mitu aastat 1. septembril kooli läinud ja kuna talv tuleb nii pikk, siis otsustasime selle kasuks, et MK-sarja edasi lükata," rääkis ta. 2017. aastal operatsiooni vajanud põlv Kellyle muret ei tegevat.

Ilmselt alustab 17-aastane eestlanna hooaega 21.-23. novembril Stubai pargisõidu MK-etapil, aga päris kindel see pole. Tänavusel hooajal on kavas rohkem X-mänge kui kunagi varem ja Sildarud eelistavad võistelda just X-mängudel. Segadust tekitab asjaolu, et paigas on vaid traditsioonilise Aspeni X-mängude koht ja toimumisaeg.

13-aastane Henry Sildaru on erinevalt õest endiselt Uus-Meremaal, paraku ei lubanud kukkumisel viga saanud selg kümmekond päeva treenida. Seetõttu ei saanud ta osaleda ka elu esimesel FIS-i võistlusel.

Tõnis Sildaru ei osanud öelda, millal Kelly Uus-Meremaale treenima naaseb. Kodumaal teeb ta erialaseid harjutusi peamiselt Spot of Tallinna ekstreemspordikeskuses, lisaks veel jõudu ja vastupidavust.

***

Cardronas pole rivis ka suurfavoriit Cassie Sharpe'i, põhjuseks valus kukkumine kolmapäevasel treeningul.