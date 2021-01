Kelly Sildaru üks tugevamaid konkurente jääb X-mängudelt eemale

19-aastane Ledeux kirjutas oma Instagrami kontol, et jääb isiklikel põhjustel mõneks ajaks kodumaale.

"Täna oleks ma pidanud sõitma Aspeni X-mängudele. Pean raske südamega teatama, et sel aastal ma osaleda ei saa. Minul ja minu perekonnal on praegu väga rasked ajad, seega otsustasin sel keerulisel perioodil jääda koju, pere kõrvale. Loodan, et näeme varsti taas suuskadel," kirjutas prantslanna.

Ledeux võitis eelmisel aastal Aspeni X-mängudel Big Airi hüpped, Kelly Sildaru sai sel alal neljanda koha. Sel hooajal on ta võitnud Stubais pargisõidu MK-etapi, kus Kelly Sildaru ei saanud vigastuse tõttu osaleda.

Varasemast on Ledeux'l ette näidata 2017. aasta MM-kuld pargisõidus ja 2019. aasta MM-kuld Big Ari hüpetes.

Sildaru kavatseb X-mängudel osaleda nii pargisõidus, Big Airi hüpetes kui ka rennisõidus. Kõik võistlused peetakse Eesti aja järgi 30. jaanuaril. Mullu võitis Sildaru nii pargi- kui ka rennisõidu.

Eestlanna nimekamatest konkurentidest ei saa X-mängudel võistelda ka norralanna Johanna Killi, kes käis sel nädalal põlveoperatsioonil.