Kelly Sildaru: tulemus oli positiivne üllatus. Lõpus ei olnud mõtet asjatuid riske võtta

„Ei saa kurta. Kokkuvõttes oli tulemus päris hea,“ tunnistas Sildaru võistluse järel Delfi Spordile. „Nädala alguses ei osanud ma kindlasti loota, et jõuan poodiumile. Kuna ma kahekordset cork'i ei tee, siis kokkuvõtte kolmas koht tuli mulle kindlasti üllatusena.“

„Kuna juba finaali kuue parema sekka jõudmine oli minu jaoks positiivne tulemus, siis olen lõpuks kolmanda koha üle siiralt õnnelik,“ lisas Sildaru, kes rõhus sel korral trikile switch 1080.

Esikoha saavutas lõpuks šveitslanna Giulia Tanno 173,40 punktiga, teine oli Tess Ledeux 172,40 silmaga. Sildaru kogus kolmandana 160,60 punkti. Juba viimase vooru eel oli selge, et Sildarul on kolmas koht kindlustatud ning ideaalse õnnestumise korral oleks võinud hoopis kõrgemale kerkida. Samas tõdes Sildaru hiljem, et tegelikult olid kaks esimest temast sel korral kindlalt üle.

„Korraks mõtlesime, et võiks proovida ka kahe esimese püüdmist, kuid punktiseisu vaadates mõistsime, et mul ei ole praegu sellist trikki kindlalt käes, millega neid püüda. Ei olnud mõtet ka asjatult riskima hakata, kuna uued võistlused ootavad juba ees,“ rääkis Sildaru viimase hüppe eel peast läbi käinud mõtetest. „Pigem võtan nädalast kaasa ikka positiivse emotsiooni. Mõnus ja tore oli jälle võistelda.“

Sildaru tuleb taas starti 29.-31. jaanuarini, kui Aspenis peetakse järjekordsed X-Mängud. Sildarul on kutse olemas nii pargi- kui ka rennisõidus ning Big Airi hüpetes. „Homme tuleme koju tagasi, kuid enne X-Mänge läheme veel nädalaks laagrisse, et võistluseks paremini valmis ollda,“ lisas Sildaru.

Finaali tulemused:

1. Giulia Tanno (Šveits) 173,40 punkti

2. Tess Ledeux (Prantsusmaa) 172,40

3. Kelly Sildaru (Eesti) 160,60

4. Silvia Bertagna (Itaalia) 128,60

5. Mathilde Gremaud (Šveits) 20,40

6. Johanne Killi (Norra) ei startinud

