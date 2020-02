Kelly Sildaru suur läbimurre toimus just ekstreemspordi mainekuselt teisel kommertsvõistlusel Dew Touril. Esimese kuldmedali sai ta seal kaela 2015. aasta detsembris. Praeguseks on tal Dew Touri esikohti kolm. Kõik on tulnud pargisõidus. Tänavu teeb eestlanna kaasa aga koguni neljal alal. Võistluste korraldajad teatasid kodulehel uhkelt, et Sildaru oli üks esimesi, kellele seekordse jõuproovi kutsed läkitati.