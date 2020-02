Kelly Sildaru tegi põlvele viga, Dew Touril jääb võistlemata

Sildaru osales Dew Touril juba võistkonnavõistlusel ning aitas Factioni seal teisele kohale, kuid ülejäänud jõuproovidel jääb tal startimata.

Laupäeval pidi ta osalema nii renni- kui ka tänavasõidus. Pühapäeval on Copper Mountain'is kavas pargisõit. Ülimalt suure tõenäosusega jääb startimata ka seal.

„Midagi hullu pole. Põlv on natuke hell. Ettevaatusabinõuna tuleb võistlus vahele jätta. Pargisõidust ei ole ma enda nime veel maha võtnud, kuid suure tõenäosusega ei võistle ma ka seal,“ rääkis Sildaru Delfi Spordile.

„Kolmapäeval hüppasin pargisõidu treeningul ühel hüppel nukki. Põlv oli seejärel natuke valus. Neljapäeval juhtus sama asi uuesti ning põrutasin põlve veelkord,“ avaldas Sildaru.

Kuna eestlanna tegi põlvele viga neljapäeval, siis neljapäevasel võistkonnavõistlusel startis ta läbi kerge valu. „Seetõttu tegingi ainult ühe sõidu, kuna põlv oli ikkagi valus. Jalg läks selle sõiduga hullemaks ja seega teist sõitu ma enam neljapäeval võistkonna eest ei teinudki,“ avas Sildaru tagamaid.

Sildaru viga saanud põlvele on praeguseks pilgu peale heitnud Uus-Meremaa koondise füsioterapeut ning tema hinnangul, midagi hullu lahti ei ole. „Tema sõnul on põlv saanud põrutada ja on ka veidike paistes. Midagi tõsist ei ole. Ohutuse mõttes on targem võistlused vahele jätta, kuna viga saanud kohta hakatakse tavaliselt teiste kohtadega kompenseerima ja see võib tekitada uusi probleeme. Parem oleks aga paar nädalat nüüd jalale puhkust anda,“ märkis Sildaru.