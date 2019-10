Kelly Sildaru teeb koostööd Kobe Bryanti pikaaegse abilisega, tõenäoliselt lisandub ka uus treener

Augusti lõpus Uus-Meremaa laagrist kodumaale naasnud ja seejärel varasemast rohkem õppetööle keskendunud Kelly Sildaru kasutas ära koolivaheaega ja siirdus nädalaks Austriasse lumelaagrisse. Eelneval perioodil on ta aga rõhku pannud füüsilise võimekuse parandamisele. Sildaru enda sõnul on see vajalik, kuna põlvevigastusest taastumisele järgnes pingeline hooaeg ja tulevikku silmas pidades tuleb nüüd kasvatada lihasmassi.