Hooaega alustati novembri lõpus Stubais, kus Kelly Sildaru sai finaalieelse kukkumise tõttu pargisõidu etapilt kirja seitsmenda koha. Nüüd on maailma paremik kogunenud Kreischbergi, kus on kavas Big Airi hüpete jõuproov. Austrias toimuv võistlus on Sildaru jaoks üsnagi eriline, sest ta ei ole sellel alal sel tasemel varem startinud. Ent mis saab ülejäänud hooajast ja täpsemalt MM-ist?