"Kahjuks pole emake loodus täna meie poolt ning rennisõidu finaalid on lükatud homsesse päeva. Rohkem informatsiooni selgub pärast koosolekut. Loodetavasti läheb ilm paremaks, et saaks võistlustega jätkata," teatas FIS free-style Twitteri konto."

FIS-i kodulehe järgi peaks hetkeseisuga toimuma finaal laupäeva õhtul Eesti aja järgi kell 23.

Finaalis osaleb ka Kelly Sildaru, kes sai kvalifikatsioonis teisel katsel kirja 93,50 punkti, mis andis talle teise koha. Kvalifikatsiooni võitis valitsev olümpiavõitja Cassie Sharpe 96,75 silmaga.

Unfortunately Mother Nature is not on our side today and the halfpipe finals have been postponed to Saturday. More info will follow up after the team captains meeting later in the the day. Let’s hope the weather will improve for the weekend so we can run the competitions 🙏 pic.twitter.com/EMP4hc6ZIP