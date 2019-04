Juunioride maailmameistrivõistlused on Kelly Sildaru kujunenud jaoks niivõrd edukaks, et kuue stardiga on kirjas viis kuldset ja üks hõbedane medal. Freestyle-suusatajate konkurentsis on ta nüüdsest edukaim nii kuldmedalite poolest kui ka medalite üldarvult. Kui võtta ette aga kõik rahvusvahelise suusaliidu FIS-i alad, siis jäävad mõned sportlased temast ettepoole. Juba laupäeval on Sildarul võimalus püüda kuldmedalite arvult kinni Norra murdmaasuusatamise legend Petter Northug ja Norra mäesuusatamise praegune suurim staar Henrik Kristoffersen.