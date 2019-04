Kelly Sildaru püüab juunioride MM-il ajaloolist saavutust. Kokku on stardis seitse eestlast

Alates 2003. aastast toimuvatel freestyle-suusatamise juunioride maailmameistrivõistlustel on Kelly Sildaru nelja võidetud kuldmedaliga enim kordi esimeseks tulnud sportlane. Kokku on tal medaleid viis. Sellise koondarvuni on jõudnud ka Prantsusmaa mogulisõitja Perrine Laffont (kaks kuld- ja üks pronksmedal mogulis, kuld- ja pronksmedal paralleelmogulis). Kläppenis piisab Sildarule seega ühest esikolmikusse kerkimisest, et tõusta medalite üldarvu poolest läbi aegade parimaks.