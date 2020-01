Kelly Sildaru õlgadele pannakse USA-s väga suured lootused

Sildaru teenis mullu pargisõidus kuldmedali, rennisõidus hõbemedali ning Big Airi hüpetes pronksmedali. 2017. aastal sai ta pargisõidus samuti kulla ning Big Airi hüpetes hõbeda. Aspeni X-Mängude debüüdi tegi eestlanna 2016. aastal ning toona sai ta pargisõidus kaela kuldmedali.

Nii oodatakse Aspenis, mida suudab Sildaru tänavu. Aspeni Times kirjutab, et Sildarult loodatakse sel korral koguni kolme kuldmedalit.

„Ühtedelt X-Mängudelt kolme kuldmedali võitmine oleks loomulikult enneolematu, kuid ta on kindlasti selleks võimeline,“ teatas USA väljaanne ning lisas, et kui mõnda aega tagasi nimetati Sildarut freestyle-suusatamise tulevikuks, siis nüüdseks on ta juba olevik.

Suurim soosik on Sildaru pargisõidus, kus ta on Aspenis võidutsenud kolmel korral. Peamisteks konkurentideks loetakse Pyeongchangi olümpiavõitjat Sarah Höfflinit ja valitsevat maailmameistrit Tess Ledeux'd. „Sildarul oleks pargisõidus tõenäoliselt neli kuldmedalit, kui ta ei oleks vigastuse tõttu 2018. aasta võistlusest eemale jäänud,“ kirjutas Aspen Times.

Pargisõidus osalevad: Mathilde Gremaud (Šveits), Sarah Höfflin (Šveits), Johanne Killi (Norra), Tess Ledeux (Prantsusmaa), Megan Oldham (Kanada), Kelly Sildaru (Eesti), Giulia Tanno (Šveits), Maggie Voisin (USA).

Rennisõidus on Sildaru suurimaks rivaaliks mullune võitja Cassie Sharpe. Mäletatavasti napsas Sildaru mullustel maailmameistrivõistlustel just Sharpe'i eest rennisõidu kuldmedali.

Rennisõidus osalevad: Zoe Atkin (Suurbritannia), Valeria Demidova (Venemaa), Rachael Karker (Kanada), Fenghui Li (Hiina), Cassie Sharpe (Kanada), Brita Sigourney (USA), Kelly Sildaru (Eesti), Kexin Zhang (Hiina).