Kelly Sildaru lähitulevik: võistlus, kus tohib osaleda ainult korra, ja täiesti uus ala

Juba kolmapäeval lendab Kelly Sildaru Šveitsi Lausanne’i. Seal toimuvatel noorte olümpiamängudel stardib ta laupäeval pargisõidus. Tegemist on alaga, kus Sildarul on pooleli 28 võistluse pikkune võiduseeria. Nädal hiljem on ta juba Aspenis X-Mängudel. 6.–9. veebruarini toimub Dew Tour. Kui nimetatutest esimene on jõuproov, kus Sildaru saab osaleda ainult ühe korra, siis viimasel ootab teda ees juba täiesti uus ala ja tõenäoliselt tuleb tal osaleda ka võistkonnavõistlusel.