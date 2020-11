Kelly Sildaru: kukkusin näoga vastu maad ja kogu varustus lendas laiali

"Kukkusin võistluseelsel soojendusel. Pärast kukkumist sõitsin ühe ringi veel, kuid tegin ikkagi põlvele natuke haiget. Seega ei tahtnud rohkem riskida," sõnas Kelly Sildaru Delfi Spordile. "Põlv on terve. Liikusin omal jalal ikka edasi, kuid põrutus oli selline, et ei olnud praeguses olukorrast mõtet rohkem riskida. Tegimegi otsuse viimasel hetkel."

„Rada oli juba üsna sooniliseks sõidetud ja Kelly suusk jäi sinna kinni. Ta kukkus üsna halvasti. Näoga vastu maad ning tegi põlvele liiga,“ lisas Kelly treener Mihkel Ustav.

„Kukkumine käis väga kiiresti. Täpselt ei saanudki aru, kuidas seal lendasin. Kukkusin näoli maha. Lõin põlve ära. Suusad lendasid mõlemad jalast ja kepid käest,“ kirjeldas Sildaru juhtunut.

Sildaru tunnistas, et loobumise otsus oli tema jaoks lõpuks ikkagi raske. „Ikka on raske vaadata teisi sõitmas. Olen seepärast natuke ikka tujust ära. Aga riskida ei olnud mõtet, kuna terve hooaeg on alles ees,“ lisas Sildaru.