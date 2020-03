Kelly Sildaru kavatseb hoolimata koroonaviiruse levikust Šveitsi sõita. Kui veab, saab isegi võistelda

Et pärast veebruari alguses USA-s Dew Touril saadud kerget põlvevigastust pole Sildaru lumel käinud, ei tasu temalt Silvaplanas midagi uut oodata. Pärast ookeani tagant naasmist kujunes treeningpaus ühe nädala pikkuseks, pärast seda on Sildaru harjutanud peamiselt jõusaalis, paar-kolm korda on ta jõudnud hüppama Spot of Tallinna elamusspordikeskusesse.

„Võistlustel uusi trikke kindlasti tegema ei hakka ja ka pärast treeningutel on eesmärk pigem hoida lumetunnetust. Uued asjad jätan suveks, praegu on vaja neid veel ette valmistada,“ rääkis jaanuaris kaks X-mängude kuldmedalit võitnud Sildaru. Šveitsis kavatseb ta treenida 27. märtsini.

Sildaru soovis kevadel kaasa teha ka juunioride MM-il, aga rahvusvaheline suusaliit FIS ei suutnudki jõuproovi aega ega ka asukohta paika panna.

„Sellise seisu pealt ei toimuks juunioride MM lähiajal nagunii. Olen ise mõelnud, et äkki lükatakse see suve lõppu näiteks Uus-Meremaale, nagu on ka varem juhtunud. Või siis tehakse võistlus kuskil mujal, aga vähemalt 2020. aasta sees, aasta lõpu poole,“ selgitas ta.

Kuigi praegu pole parim aeg pikemaajalisi reisiplaane teha, siis Sildaru jaoks näeb plaan A ette suvel Uus-Meremaale minemist. Maakera kuklapoolel on eestlanna laagerdanud juba aastaid.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!