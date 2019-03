Kelly Sildaru kange konkurent vigastas põlve ja peab pidama pika võistluspausi

20-aastane Voisin on kuulunud pargisõidus maailma tippu juba aastaid. Aspeni X-Mängudel on ta aastate jooksul võitnud kolm medalit. Lisaks mullusele kuldmedalile võitis ta 2014. aastal hõbemedali ning sai tänavu Kelly Sildaru ja Sarah Höfflini järel kaela pronksmedali.

Voisin andis sotsiaalmeedias teada, et põlv oli talle mõnda aega valu teinud MRI tuvastas, et ta on uuesti vigastanud vasaku põlve ristatisidet.

„Ma pean suure kurbusega teatma, et tundsin paar nädalat tagasi oma põlves ebamugavust. Mul soovitati teha MRI. Minu jaoks oli üllatuseks, et ristatiside on katki. Rebend on juba vana ja ma ei oskagi öelda, millal endale viga tegin,“ kirjutas Voisin.

„Alguses mõtlesin, et sõidan hooaja lõpuni, kuid olukorra kaalumisel leidsin, et kõige targem on minna võimalikult kiiresti operatsioonile,“ kirjutas Voisin, kes lubas tagasi tulla senisest tugevamana.

Ristatisideme operatsioonist taastumine võtab reeglina aega kuus kuni üheksa kuud. Seega võiks Voisin võistlusvalmis olla järgmise aasta X-Mängudeks.