Kelly Sildaru jättis pargisõidu MK-etapi vahele

Lisaks Sildarule ei osale pargisõidus veel ameeriklased Maggie Voisin ja Devin Logan. Kokku osaleb pargisõidus 14 naist.

"Kolmanda hüppe jaoks ei ole Kellyl hoogu. Ilm on ilus, öösel sadas natuke värsket lund. Hoo puudumisega pole enamus rahul. Esimestel päevadel polnud treeningul probleeme, siis oli tuul tagant, hetkel aga tuult pole," põhjendas loobumist treenerist isa Tõnis Sildaru.

Sildaru osales Mammothi MK-etapil rennisõidus, kus ta teenis olümpiavõitja Cassie Sharpi järel teise koha. Sharpe'i parimaks tulemuseks jäi teise vooru 95,60 punkti. Sildaru sai avakatsel 87,40 ja teinel 84,60 punkti. Pronksi võitis hiinlanna Kexin Zhang avakatse 82,20 punktiga.

The slopestyle competition at Toyota U.S. Grand Prix at Mammoth Mountain is coming up next starting at 9:45 PST with qualifications and finals following up at 13:15 🤙 pic.twitter.com/RD9aFBoDJA