Kelly Sildaru jätab hooaja viimase MK-etapi vahele, ees ootab juunioride MM

„Praegu on vaja lisaks ka koolile keskenduda. Hea oleks võimalikult palju ka koolis kohal olla,“ selgitas otsust Kelly treenerist isa Tõnis Sildaru. „Kuna üldvõidu püüdmine ei ole ka võimalik, siis see tegi samuti otsuse tegemist lihtsamaks. Ükski tervisemure praegu Kellyt ei vaeva. Selles osas on kõik korras.“

Kuigi viimane MK-etapp jääb Sildarul vahele, siis hooaeg sellega veel otsa ei saa. Nimelt on aprillis Rootsis kavas tänavuse aasta juunioride MM.

Klaeppenis toimuval jõuproovil peetakse pargisõit 7.-9. aprillini ning Big Airi hüpped 11.-13. aprillini. Sarnaselt mitmele eelnevale aastale toimus rennisõidus juunioride MM ülejäänud aladest eraldi, kuna paljudes suusakeskustes renn lihtsalt puudub. Ka seekordne rennisõidu juunioride MM toimus sarnaselt mitmele varasemale aastatele Šveitsis. Kahjuks peeti see samaaegselt X-Mängudega ehk sel alal jäi Sildarul mullu Cardronas võidetud tiitel kaitsmata.

„Rootsis toimuv juunioride MM on plaanis. Sõidame 3. aprillil juba võistluspaika,“ märkis Tõnis Sildaru.

MK-sarjas saab Sildaru taas võistelda augustis ja septembris. Uus-Meremaal Cardronas toimub rennisõidu MK-etapp 19.-20. augustini. Pargisõidus jagatakse punkte 1.-2. septembrini ja Big Airi hüpetes 6.-7. septembrini. Vähemalt nii väidab esialgne võistluskalender.