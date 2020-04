Lõppenud hooaeg oli freestyle-suusataja Kelly Sildaru jaoks varasemast erinev. Peale rohkemate koolitundide ja väiksema võistluskoormuse oli uus ka tema treener. Isa Tõnise asemel tegutses juhendaja rollis sõber Mihkel Ustav. Veebruaris täisealiseks saanud Kelly on võtnud isalt üle teisigi töölõike. Kõigi nende muudatuste kohta ütles ta ise, et see on tema iseseisva teekonna algus.