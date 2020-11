Kelly Sildaru hooaja avavõistlus on sattunud suure küsimärgi alla

Austria on koroonaviiruse leviku tõkestamiseks otsustanud võtta kasutusele karmimad meetmed. Nii teataski Stubai Valley suusakeskus, kus võistlus peaks toimuma, et alates 3. novembrist pannakse keskus kuni novembri lõpuni kinni. "Meil on sellest otsusest väga kahju, aga tervis on meie peamine prioriteet," seisis teates.

Ametlikku teadet Rahvusvaheliselt Suusaföderatsioonilt (FIS) võistluse tühistamise osas veel tulnud pole. Samuti on FIS-i kalendris võistlus veel alles.

Loe ka: Olümpiapääset jahtima asuv Kelly Sildaru soovib paari asja konkurentide eest salajas hoida

