Järjekordne tagasilöök võistluskalendris: Kelly Sildaru ei saa Calgarys MM-tiitlit kaitsma hakata

Algselt pidi MM toimuma üldse 18. - 28. veebruarini Pekingis, kuid koroonapandeemia otsustati mullu detsembris, et võistlusi Hiinas pidada ei saa. Lisaks freestyle-suusatamise ja lumelauasõidu MM-ile jäeti ära MK-etapid kahevõistluses, murdmaasuusatamises, mäesuusatamises ja suusahüpetes. Juba toona rõhutati, et FIS-i esimene prioriteet on leida asendus freestyle-suusatamise ja lumelauasõidu MM-ile. Viimati toimus sel alal MM just 2019. aastal Park City's. Kui 2021. aastal peaks tiitlivõistlus ära jääma, siis järgmine MM toimuks alles 2023. aastal Gruusias Bakurianis (13.-26. veebruar).

Kanada freestyle-suusatamise ja lumelauasõiduliit pidasid Alberta provintsi terviseametiga tihedaid läbirääkimisi selle nimel, kuidas MM koroonapandeemiast tingitud logistiliste probleemide kiuste ikkagi ära pidada. FIS-i jaoks venisid aga läbirääkimised liiga pikale ning nii otsustati võistlus Kanadas tühistada.

"Meil oli hea plaan olemas, kuid praegusel hetkel me ei saanud midagi kindlalt paika panna. FIS aga otsist just kindlust," selgitas olukorda Kanada freestyle-suusatamise alaliidu tegevjuht Peter Judge väljaande The Star vahendusel.

"See ei ole Alberta provintsi süü," jätkas Judge." Alberta terviseamet ja võimud tegid lihtsalt enda tööd. Meil oli küll võistlus plaanis, aga on ka tähtsamaid asju. Oleme väga pettunud, sest arvasime, et suudame kõik toimima saada."

FIS teatas käimasoleva nädala alguses, et suusa- ja lumelauakrossi MM peetakse hoopis 11. - 13. veebruarini Rootsis Idres. Mis saab aga tänavuse aasta freestyle-suusatamise ja lumelauasõidu MM-ist, pole hetkel teada.

Väidetavalt on FIS-il küpsemas plaan, mille kohaselt peetakse erinevate alade MM-id erinevates kohtades. Võõrustajaid otsitakse talispordikuurortide seast, kes on sel talvel korraldanud või veel korraldamas MK-etappe.

Sildaru jaoks jätkub hooaeg USA-s Aspenis toimuvatega X-Mängudega, kus Sildaru võistleb nii Big Airi hüpetes, renni- kui ka pargisõidus. Kõik kolm võistlust peetakse Eesti aja järgi 30. jaanuaril. Hetkel on eestlanna koos treeneri Mihkel Ustaviga valmistumaks suurvõistluseks Šveitsis Crans-Montanas.