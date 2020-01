IMELINE SEERIA | Kelly Sildaru püsib trumpalal kaotuseta juba kuus aastat

25. jaanuar 2014 – Val Thorens (Prantsusmaa), SFR Tour

2. veebruar 2014 – Mount Saint Louis (Kanada), Canadian Open Tour

5. märts 2014 – Vars (Prantsusmaa), SFR Tour

11. märts 2014 – La Clusaz (Prantsusmaa), SFR Tour

13. märts 2014 – Via dal Corvatsch (Šveits), Swiss Freeski Championships

30. august 2014 – Cardrona (Uus-Meremaa), The North Face Freeski Open of New Zealand

13. jaanuar 2015 – Val Thorens (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

1. veebruar 2015 – Mount Saint Louis (Kanada), Canadian Open Tour

19. veebruar 2015 – Vars (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

3. märts 2015 – La Clusaz (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

22. märts 2015 – Blue Mountain (Kanada), The Snoy SnowCrown

13. detsember 2015 – Breckenridge (USA), Dew Tour

16. jaanuar 2016 – Val Thorens (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

31. jaanuar 2016 – Aspen (USA), X-Mängud

12. märts 2016 – Laax (Šveits), European Freeski Open

19. märts 2016 – La Clusaz (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

13. september 2016 – Cardrona (Uus-Meremaa), The Cardrona Games – FIS

14. september 2016 – Cardrona (Uus-meremaa), The Cardrona Games – FIS

11. detsember 2016 – Breckenridge (USA), Dew Tour

29. jaanuar 2017 – Aspen (USA), X-Mängud

24. veebruar 2017 – La Clusaz (Prantsusmaa), SFR Freestyle Tour

6. aprill 2017 – Chiesa in Valmalenco (Itaalia), juunioride MM – FIS

27. august 2017 – Cardrona (Uus-Meremaa), MK-etapp – FIS

31. august 2018 – Cardrona (Uus-Meremaa), juunioride MM – FIS

23. november 2018 – Stubai (Austria), MK-etapp – FIS

13. detsember 2018 – Breckenridge (USA), Dew Tour

25. jaanuar 2019 – Aspen (USA), X-Mängud

9. aprill 2019 – Kläppen (Rootsi), juunioride MM – FIS

18. jaanuar 2020 – Lausanne (Šveits), noorte olümpiamängud

