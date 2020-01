Kelly Sildaru kohal on enne tähtsaid etteasteid olnud kõhklusi ja kahtlusi ka varem. Tavaliselt on põhjus olnud hooprobleemides, tänavu tuleb esitada teistsuguseid küsimusi.

Kas Sildaru kohta tehniliselt lihtne ja rabe kava noorte olümpiamängude kvalifikatsioonis tähendab, et tema 29 pargisõiduvõistlust kestnud võiduseeria katkeb? Kas Big Airi hüpetes on medal kahekordse saltota välistatud? Ja mida toob rennisõit? Sildaru on ju valitsev maailmameister.

Praegu pole vastuseid ilmselt ka Kelly Sildarul endal ega tema kallimast treeneril Mihkel Ustavil.