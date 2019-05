EOK premeerib Sildarusid kokku 30 000 euroga

EOK president Urmas Sõõrumaa avaldas heameelt, et juba kolmandat aastat järjest on noorele sportlasele ja tema treenerile põhjust kahe kuldmedali eest preemiat maksta. “Kelly järjekindlad võidud ja stabiilsed sooritused on kinnituseks tema kuulumisest omal spordialal maailma absoluutsesse tippu. Oleme Kelly ja tema treeneri üle väga uhked. Loodan, et võitudega kaasnev preemia on Kellyle ja tema tiimile suureks abiks edasiste eesmärkide täitmisel,” ütles Sõõrumaa.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee poolt kinnitatud korrale. Selle kohaselt on juunioride maailmameistrivõistluste kuldmedali võitmise korral sportlase preemia suuruseks kuni 10 000 eurot. Treeneri preemia suuruseks on kuni pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel Kultuuriministeerium.