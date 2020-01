DELFI VIDEO | Millega üllatab Kelly Sildaru algaval pikal võistlusturneel?

Antud pargisõiduga saab alguse pikem võistlusturnee, mis jätkub järgmisel nädalal Aspenis X-Mängudega ning seejärel 6.-9. veebruarini Dew Touriga.

Sel talvel varasemast vähem lumel harjutanud Sildaru tunnistas enne võistlustele siirdumist, et suusatase peaks olema eelmise hooajaga sarnane, kuid füüsiline võimekus peaks olema treeningute põhjal tõusnud.

„Kunagi ei tea, kas üllatan mõne uue trikiga,” jäi ta enne võistlusturneele sõitmist salapäraseks.

Fänne huvitab kindlasti eelkõige küsimus, kas Sildaru võiks lähiajal teha kahekordset saltot. Praeguseks on see tal Spot of Tallinnas treenides selgeks saanud kõigis neljas suunas, kuid võistlusolukorras ta seda veel kasutanud ei ole.

Samas tasub meenutada, et Sildaru sai nimetatud trikiga hakkama eelmises Uus-Meremaa laagris.

