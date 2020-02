DELFI VIDEO | Kelly Sildaru põlvevigastusest: midagi hullu pole, põlv enam tunda ei anna

Sildarul on selja taga pikk võistlustuur. Jaanuari keskel osales 17-aastane vigursuusataja Šveitsis Lausanne'is toimunud noorte olümpiamängudel, kus ta pargisõidus kuldmedali võitis.

Nädal hiljem USA-s Aspenis peetud X-mängud kujunesid eestlanna jaoks vägagi edukaks. Nii pargi- kui rennisõidus tuli kuld, Big Airi hüpetel sai Sildaru neljanda koha. Veebruari alguses toimund Dew Tour jäi aga Sildaru jaoks ootamatult lühikeseks.

Sildaru jõudis küll osa võtta võistkonnavõistlusest, aga treeningul saadud põlvevigastuse tõttu tuli nii renni-, pargi- kui ka ka tänavasõitu kõrvalt vaadata.

"Kolm kuldmedalit on kaelas, jäin ise oma tulemuste ja etteastetega väga rahule," rääkis Sildaru Tallinna Lennujaamas Delfile. "Kaks kuldmedalit (X-mängudelt) oli mulle väga suur üllatus. Rennisõidus ma üldse kulda ei oodanud. Arvan, et see oligi mu tipphetk nendel kolmel võistlusel."

Mis seisus põlv praegu on? "Ma arvan, et põlvega midagi hullu pole. Mul on juba praegu seis täiesti normaalne, põlv enam tunda ei anna."

