DELFI VIDEO ASPENIST | Kuldne Kelly Sildaru: ma ei ole ise ka päris kindel, kuidas ma võitsin

"Ma ei ole ise ka päris kindel, kuskohast see kuldmedal välja tuli. Ma ei oodanud seda, tahtsin lihtsalt poodiumikohta," rääkis Sildaru Delfi videointervjuus.

Nagu ka 2019. aasta MM-il, tõi Sildarule kuldmedali viimane katse. Enne seda oli ta kanadalanna Rachael Karkeri järel teisel kohal.

"Viimasel ringil otsustasin, et teen esimese hüppe 900-kraadise. Ma arvan, et see päästis. Treeningutel ma esimese hüppena 900-kraadist hüpet ei teinud, seal ma ei tundnud ennast mugavalt isegi 540 kraadi puhul. See mõte, et ma läksin 900-t üritama, tuli hoo pealt. Tundus, et poodiumikoht on nagunii kindel, kaotada polnud midagi," selgitas Sildaru.

Sealjuures ei läinud eestlannal vaja MM-il sooritatud selg ees 1080 kraadist hüpet.

Sildaru tunnistas, et enne võistlust oli ta ootamatult närvis. Vaata videost, kuidas Sildaru suutis pingetega toime tulla!