"Proovisin tulemusele enne võitja väljakuulutamist mitte mõelda. Muidu võivad ootused liiga kõrgele kerkida. Lootsin lihtsalt, et kõik võistlejad jäävad püsti. Mul on väga hea meel, et Kelly esimeseks tuli," rääkis 22-aastane Karker Delfile.

Karker oli sel hooajal kaasa teinud kahel MK-etapil, Sildaru tegi X-mängudel rennisõidus aga alles hooaja esimese võistluse. Vähe sellest, Sildaru sai viimati rennis harjutada eelmisel suvel.

"See on uskumatu, et ta pidas nii pika pausi ja suutis ikkagi nii hästi suusatada. Päris karm värk," kiitis Karker oma suurt konkurenti.