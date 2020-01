DELFI ASPENIS | Sildaru treener Mihkel Ustav rennisõidu kullast: Kelly oli pisut närvis, aga ta tõi kastanid tulest välja

Pärast võistlejate viimaseid katseid oli seis pingeline. Kuldmedali võimalus oli nii Sildarul kui ka kanadalannadel Rachael Karkeril ja Cassie Sharpe'il. Kohtunikud otsustasid eelise anda eestlannale. Karker sai teise ja Sharpe kolmanda koha.

"Kui Kelly võitjaks kuulutati, tuli see osaliselt üllatusena, aga osaliselt ei tulnud ka. Ma ise arvasin, et Cassie katse oli parem, aga me läksime stabiilsuse peale välja. Tahtsime, et kõik trikid välja tuleks ja et Kelly ei kukuks. Nagu näha, siis Cassie kukkus koguni kahel ringil. Meie plaan töötas. Ja võrreldes Rachaeliga olid Kelly trikkide raskusastmed kõvemad, samas amplituud (hüpete kõrgus - A.K.) oli Rachaelil parem," võrdles Ustav esikolmikusse pääsenud sportlaste esitusi.

Sildaru tunnistas, et enne võistlust tuli tal korralik närv sisse. Ustavi sõnul oli seda ka väljapoole näha.

"Eks Kelly on iga võistluse eel natuke närvis olnud. Eile Big Airis oli juba päris hea olla. Eks see on osa spordist, et pabin on sees. Aga ta võttis ennast kokku ja tõi kastanid tulest välja. Loomulikult ma rahustasin teda natuke. Minu töö ongi aina enam vaimse seisundi hoidmine, et Kelly läheks rajale enesekindlalt," rääkis Ustav.