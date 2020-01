DELFI ASPENIS | Kelly Sildaru videointervjuus: sain väsimusest võitu, tunnen ennast palju paremini

"Täna (USA aja järgi neljapäeval - A.K.) on enesetunde poolest kõige parem päev olnud. Muidu oli mul ajavahega probleeme, öösel ei saanud magada. Olin ka mäel väsinud. Nüüd tunnen, et energiat on juba palju rohkem," rääkis Sildaru Delfi videointervjuus.

Delfi usutles eestlannat pärast oma trumpala - pargisõidu - treeningut. Hooaja avavõistlus, noorte olümpia pargisõit, tõi tulemuseks kuldmedali, aga nii lihtsa kava tegi ta viimati neli aastat tagasi.

"Nüüd olen proovinud ka keerulisemaid hüppeid, ka täna proovisin. Täna oligi treeningu mõttes juba parem päev. Reilidel sai palju ära tehtud, hüppeid segas veidi sadanud lumi ja mitte eriti hea nähtavus," ütles ta.

Pargisõit on kavas pühapäeval, aga Eesti aja järgi ööl laupäeva paneb Sildaru ennast proovile Big Airi hüpetes. Paraku pole selle ala harjutuskorrad hästi õnnestunud.

"Seal on kogu aeg hooprobleem olnud. Kolmapäeval proovisime hoogu juurde saada. Varem on mulle Norra X-mängudel hoogu sisse lükatud. Mihkel Ustav (Sildaru treener ja poiss-sõber - A.K.) lükkas mulle lõpus hoogu juurde, aga keeruline oli ikka. See on jälle lumesaju tõttu. Pargisõidus on raske hoogu saada teise hüppesse. See on murekoht, aga põhi on õnneks olemas," selgitas ta.

Vaata lisaks videost, millise eesmärgi Sildaru endale X-mängudeks seadnud on!