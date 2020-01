DELFI ASPENIS | Kelly Sildaru trumpala rada on tänavu eriti nõudlik

2019. aastal püstitas Sildaru 99 punktiga X-mängude rekordi. Tänavu on sama kava võimatu teha, sest kolme hüppe asemel on neid rajal neli ja isegi väiksemad vead võivad saatuslikuks saada.

"Mulle nelja hüppega variant meeldib. Saan neid teha kõigis neljas suunas (nii nägu kui ka selg ees vasakule ja paremale - A.K.). Eriti äge on viimane hüpe, sinna on ehitatud väike rennisein. Seda on varem ka olnud, aga siis on antud võimalus ka otse hüpata. Sellel aastal on kõigil kohustus seda kasutada. Uus asi on alati tore ja vajalik, see arendab meie ala," rääkis Sildaru.

Et rada pole pikemaks tehtud, on hüpped senisest enam kokku surutud. Sildaru sõnul on selline variant väsitav, aga see toob sportlaste võimed paremini esile.

"Kui ühel hüppel midagi natuke valesti läheb, on järgmise hüppe jaoks ennast raske valmis panna. Esimesel treeningul oli mul päris raske, sest vea järel ei saanud järgmist hüpet tehagi. Aga treeningute jooksul sain asjad paika."

Reilidel tuleb trikke teha kolmel korral. Sildaru ütles, et reilide valik on tavapärasest isegi väiksem, aga kõik on nõudlikud. Lihtsaid variante pole ja see peaks sobima eelkõige just Sildarule, kes on seni reilidel olnud ilmselgelt maailma parim naine.

X-mängude pargisõidu raja eelvaade:

Pargisõit peetakse Eesti aja järgi pühapäeval kell 21, otsepilti näitab Delfi TV.